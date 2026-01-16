Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Αντίνο: «Σε ευχαριστούμε για όλα, περήφανοι για σένα»

Συγκινητικό μήνυμα από την ομάδα που ανέδειξε τον Σαντίνο Αντίνο και ουσιαστικά ανακοινώνει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό – Τι αναφέρει η ανάρτηση της Γοδόι Κρουζ.

Η Γοδόι Κρουζ είναι η ομάδα που ανέδειξε τον Σαντίνο Αντίνο. Αυτή που αγαπούσε από παιδάκι και φόρεσε τη φανέλα της μέχρι να… ανοίξει τα φτερά του για την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό.

Το κλαμπ της Μεντόσα με ένα συγκινητικό του μήνυμα στα social media, είπε το δικό του αντίο στον 20χρονο που ξεκινά το ταξίδι για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Σε ευχαριστούμε για κάθε μάθημα ποδοσφαίρου, για κάθε γκολ και τρικ. Που υπερασπίστηκες τα χρώματα μας σε κάθε κατηγορία, που μας επιτρέπεις να είμαστε μέρος και να παρακολουθούμε την εξέλιξή σου. Αλλά, κυρίως, που είσαι αυτός ο οπαδός που έπαιζε στο γήπεδο δίνοντας τα πάντα, με αγνή αγάπη και πάθος... και, πάνω απ' όλα, με αίσθημα ότι ανήκει κάπου.

Σήμερα, ένας νέος παίκτης αναδύεται από εμάς στον κόσμο. Και για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα σου, είμαστε περήφανοι για σένα. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΤΣΟΥΛΟΥ!»