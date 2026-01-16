Η Αταλάντα πίστεψε ότι «έκλεψε» το εκτός έδρας ματς με την Πίζα, όμως οι νεοφώτιστοι «χτύπησαν» στο 87’ και πήραν τον πολύτιμο βαθμό (1-1).

Έχασε την ευκαιρία να πατήσει στην 6άδα πιάνοντας την Κόμο η Αταλάντα, η οποία φάνηκε να βρίσκει πορτοφόλι στο φινάλε, αλλά τελικά δίκαια, της έπεσε από τα χέρια. Στο -3 με τον πόντο η Πίζα του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο έπειτα από 21 αγώνες.

Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν σαφώς ανώτεροι, κέρδισαν σερί κόρνερ είχαν φάσεις, όμως δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Καρνεζέκι. Στην επανάληψη η La Dea βελτιώθηκε και στο 83’ πήρε το προβάδισμα έπειτα από το σουτ του Κρστόβιτς μέσα από την περιοχή, όμως στο 87’ ο Ντουροσίνμι με κεφαλιά δοκάρι-και-μέσα έγραψε το τελικό 1-1 με το πρώτο του γκολ στην Serie A.