Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Η Μπόρνμουθ ήρθε σε συμφωνία με Φερεντσβάρος για τον Τοθ

Μια σημαντική αποχώρηση θα έχει από το ρόστερ της η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League, Φερεντσβάρος.

Η ουγγρική ομάδα που θα τεθεί αντιμέτωπη με το Τριφύλλι την Πέμπτη (22/1, 22:00), ήρθε σε συμφωνία με την Μπόρνμουθ για την πώληση του 20χρονου χαφ, Άλεξ Τοθ που αποτελεί βασικό γρανάζι της Φερεντσβάρος.

Ο Τοθ την φετινή σεζόν μετράει 25 εμφανίσεις, έχοντας στο ενεργητικό του δύο γκολ και 5 ασίστ και πλέον είναι έτοιμος να κάνει το βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί στην Premier League με την φανέλα της Μπόρνμουθ.

Οι Άγγλοι θα καταβάλουν στους Ούγγρους το ποσό των 12 εκατ. ευρώ συν μπόνους για την αγορά των δικαιωμάτων του 20χρονου χαφ, που με την σειρά του τα έχει βρει στους οικονομικούς όρους του συμβολαίου του με την Μπόρνμουθ.

O νεαρός χαφ, μάλιστα εντός των επόμενων 48 ωρών θα ταξιδέψει στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στα «κεράσια».