Γκλάσνερ: «Από τον Ιούνιο του 2026 αναζητώ μια νέα πρόκληση»

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ επιβεβαίωσε επίσημα ότι θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Κρίσταλ Πάλας τον Ιούνιο.

Η είδηση, που είχε γίνει γνωστή από τον Δεκέμβριο σε διάφορα δημοσιεύματα, είναι γεγονός, με τον Αυστριακό προπονητή να ανοίγει ξεκάθαρα τον δρόμο για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Είχα ήδη ενημερώσει τον σύλλογο πριν από μήνες. Από τον Ιούνιο του 2026 αναζητώ μια νέα πρόκληση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκλάσνερ, επιβεβαιώνοντας ότι η απόφασή του ήταν γνωστή εντός της ομάδας.

Η Κρίσταλ Πάλας καλείται να σχεδιάσει την επόμενη μέρα χωρίς τον Γκλάσνερ, ενώ ο ίδιος ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα