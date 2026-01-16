Ο Πακετά πιέζει για άμεση επιστροφή στη Φλαμένγκο - Δεν θέλει να παίξει με την Γουέστ Χαμ

Ο Λούκας Πακετά πιέζει έντονα για να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ και να επιστρέψει στη Φλαμένγκο.

Ο Βραζιλιάνος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχει τονίσει δεν προτίθεται να αγωνιστεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.

Οι δύο σύλλογοι έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία για τη μεταγραφή, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια ευρώ ως σταθερό ποσό και 5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Η Φλαμένγκο θέλει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή άμεσα, αν και είναι διατεθειμένη να περιμένει έως και τρεις μήνες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Από την πλευρά του, ο Πακετά είναι ανένδοτος και ζητά άμεσα μεταγραφή, χωρίς καμία καθυστέρηση.