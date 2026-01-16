Μπρέντφορντ: Ο κακός δαίμονας της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Το «Στάμφορντ Μπριτζ» αποτελεί φρούριο για την Τσέλσι, όμως αυτό δεν υφίσταται για την Μπρέντφορντ η οποία έχει εξελιχθεί σε έναν απρόσμενο «κακό δαίμονα» για τους «Μπλε».

Αυτό είναι κάτι που ανησυχεί την Τσέλσι, καθώς το ερχόμενο Σάββατο (17/1), οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στο Λονδίνο.

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στα τελευταία πέντε παιχνίδια των δύο ομάδων στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το μοτίβο είναι ξεκάθαρο και γέρνει υπέρ της Μπρέντφορντ.

Τα παιχνίδια

28 Ιανουαρίου 2017 (FA Cup): Τσέλσι - Μπρέντφορντ 4-0

2 Απριλίου 2022 (Premier League): Τσέλσι - Μπρέντφορντ 1-4

26 Απριλίου 2023 (Premier League): Τσέλσι -Μπρέντφορντ 0-2

28 Οκτωβρίου 2023 (Premier League): Τσέλσι - Μπρέντφορντ 0-2

15 Δεκεμβρίου 2024 (Premier League): Τσέλσι - Μπρέντφορντ 2-1

Μετά το άνετο 4-0 του 2017 στο Κύπελλο, η Μπρέντφορντ έδειξε πως έχει κάψει να φοβάται την Τσέλσι, αφού έκανε τρεις συνεχόμενες νίκες στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και σε δύο από αυτές χωρίς καν να δεχτεί γκολ.