Κάρικ: «Το κλίμα είναι θετικό - Η ομάδα ξεκίνησε να δένεται»

Ο Μάικλ Κάρικ μίλησε για την πρώτη του εβδομάδα στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το πώς είναι το κλίμα στην ομάδα.

Ο νέος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων τόνισε πως άπαντες είναι θετικοί και πως οι παίκτες δουλεύουν σκληρά και με όρεξη.

Ακόμη ανέφερε πως διακρίνει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα στο προπονητικό κέντρο και ότι νιώσει πως η ομάδα έχει αρχίσει να δένεται.

«Ήταν μια φανταστική εβδομάδα. Το κλίμα στο προπονητικό κέντρο είναι πραγματικά θετικό. Οι παίκτες έχουν δουλέψει εξαιρετικά και υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα ανάμεσα σε όλο το προσωπικό. Μπορώ ήδη να νιώσω την ομάδα να δένεται και να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.»