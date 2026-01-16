«Meet and Greet the Legends»: Ο Κασάπης συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)

Η επιτυχημένη δράση της ΠΑΕ ΑΕΚ «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται και αυτή την Κυριακή (18/1) με τον Μιχάλη Κασάπη να συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε αναλυτικά την ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Ο Μιχάλης Κασάπης θα βρίσκεται την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στην OPAP Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Το «Meet and Greet the Legends» συνεχίζεται με τον ποδοσφαιριστή που για 11 χρόνια, από το 1993 έως το 2004 έκανε «δική του» την αριστερή πλευρά της ομάδας μας και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Θα περιμένει τους οπαδούς από τις 18.30 μέχρι 20.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.