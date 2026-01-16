Ντιέγκο Μαρτίνεζ (άλλοτε προπονητής της Γοδόι Κρουζ) στο SDNA: «Τεχνίτης και γρήγορος ο Αντίνο»

Ο Αργεντινός τεχνικός σκιαγράφησε το προφίλ του 20χρονου εξτρέμ, μιλώντας για έναν παίκτη αποτελεσματικό με την μπάλα στα πόδια και ιδιαίτερα ικανό στο ένας εναντίον ενός.

Με αφορμή τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του 20χρονου εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο, το SDNA επικοινώνησε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά το περιβάλλον της αργεντίνικης ομάδας.

Ο λόγος για τον Ντιέγκο Μαρτίνεζ (φωτ.) άλλοτε προπονητή της Γοδόι Κρουζ το 2020, ο οποίος σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ του νεαρού ποδοσφαιριστή.

«Όταν άρχισε να παίρνει πολλά παιχνίδια στην Αργεντινή, εγώ ήμουν στην Παραγουάη…» τόνισε αρχικά ο 47χρονος προπονητής θέλοντας να είναι απόλυτα ακριβής.

Στη συνέχεια στάθηκε στα βασικά αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τα οποία τον έχουν κάνει να ξεχωρίσει στη Γοδόι Κρουζ.

«Είναι μεσοεπιθετικός που παίζει στα πλάγια. Τεχνίτης με την μπάλα στα πόδια και πολύ καλός εκτός και εντός περιοχής.

Είναι πολύ γρήγορος και ικανός στο ένας εναντίον ενός», τόνισε ο Μαρτίνεζ, δίνοντας μια σαφή εικόνα για το τι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός από τον Αντίνο.