Οι πιο ακριβές ομάδες του πλανήτη - Ρεάλ και Άρσεναλ πρώτες με διαφορά

Σελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο παρουσίασε τις πέντε πιο ακριβές ομάδες του πλανήτη με βάση την αξία του ρόστερ τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τα ηνία ως πιο ακριβή ομάδα, αφού οι αστέρες που έχει συγκεντρώσει κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα (1,35 δισεκατομμύρια).

Από κάτω της είναι η Άρσεναλ, η οποία δεν απέχει πολύ, καθώς κοστολογείται στα 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, με τους υπάρχοντες παίκτες της.

Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι ολοκληρώνουν την πεντάδα στις πιο ακριβές ομάδας παγκοσμίως.

Αναλυτικά:

Ρεάλ Μαδρίτης: 1,35 δισεκατομμύρια

Άρσεναλ: 1,31 δισεκατομμύρια

Μάντσεστερ Σίτι: 1,21 δισεκατομμύρια

Παρί Σεν Ζερμέν: 1,19 δισεκατομμύρια

Τσέλσι: 1,18 δισεκατομμύρια