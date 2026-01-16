Πάει για νέο ασύλληπτο ρεκόρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Πορτογάλος σταρ δεν λέει να σταματήσει να δημιουργεί ρεκόρ και αυτή την φορά είναι μια ανάσα από ένα μεγάλο στόχο.

Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει ως βασικό στόχο τα 1000 γκολ στην καριέρα του, όμως στο κυνήγι για εκεί, καταρρίπτει και άλλα ρεκόρ, δημιουργώντας νέα ορόσημα.

Ο Κριστιάνο πριν κλείσει τα 30 του χρόνια, είχε σημειώσει 463 γκολ με τους συλλόγους που αγωνίστηκε και την εθνική Πορτογαλίας. Κάτι που από μόνο του ήταν τρομακτικό.

Ωστόσο το ακόμη πιο τρομακτικό είναι πως μετά τα 30 του έχει σημειώσει άλλα 496 γκολ και απέχει μόλις 4 για να πιάσει τα 500.

Ο Πορτογάλος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, σε πολύ λίγο διάστημα θα μπορεί να λέει πως έφτασε τα 500 γκολ σε βάθος 11ετίας.