Όταν ο Ντάνιελ Όλντρα έβλεπε το ταλέντο του Σαντίνο Αντίνο να ανοίγει… φτερά!

Ο 20χρονος εξτρέμ ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα (Παναθηναϊκός) κι ενώ ο προπονητής που τον ανέδειξε στη Γοδόι Κρουζ, είχε διακρίνει το ταλέντο, την ταχύτητα και τη φρεσκάδα του και δεν δίσταζε να το παραδεχθεί δημόσια: «σύντομα θα τον χάσουμε». Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

O Παναθηναϊκός έπειτα από μπαράζ διαπραγματεύσεων με τη Γοδόι Κρουζ, κατάφερε να έρθει σε συμφωνία για τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αναμένεται στην Αθήνα για την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου μεταγραφικού deal.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, δεν είναι απλώς ένας νεαρός παίκτης που ξεχωρίζει στα μάτια των ανθρώπων του ποδοσφαίρου στη χώρα του τάνγκο. Πρόκειται για ένα ανερχόμενο ταλέντο που είχε ήδη αφήσει το προσωπικό στίγμα στη Γοδόι Κρουζ και γενικότερα στα γήπεδα της Αργεντινής.

Συνδυάζει ταχύτητα, φρεσκάδα και δημιουργικότητα, στοιχεία που τον κάνουν έναν από τους πιο υποσχόμενους (Λάτιν) ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Οι κινήσεις του στο γήπεδο δείχνουν έναν winger που ξέρει πότε να επιταχύνει, πότε να κρατήσει την μπάλα και πώς να ανοίξει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του, δημιουργώντας ρήγματα στις αντίπαλες άμυνες.

Ο Ντάνιελ Όλντρα, άλλοτε προπονητής της Γοδόι Κρουζ, είχε επανειλημμένα τονίσει την ποιότητα του.

Σε δηλώσεις του, περιέγραφε τον Αντίνο ως έναν παίκτη που δείχνει ταλέντο και φρεσκάδα στην πρώτη ομάδα, τονίζοντας ότι η ικανότητά του να «πατάει γήπεδο» και να δημιουργεί φάσεις είναι το χαρακτηριστικό που τον ξεχωρίζει.

Μάλιστα, ο Όλντρα δεν περιορίστηκε μόνο στην αγωνιστική αξία του Αντίνο, αλλά μίλησε και για το μέλλον του:

«Το πιο λυπηρό είναι ότι σύντομα μάλλον θα τον χάσουμε», είχε δηλώσει, αναγνωρίζοντας ότι ένα τέτοιο ταλέντο δύσκολα μένει για πολύ στην Αργεντινή.

Η προσέγγιση του Όλντρα προς τον νεαρό ποδοσφαιριστή ήταν πάντα καθοδηγητική.

Κάθε φορά που ο Αντίνο έμπαινε στο παιχνίδι, ο προπονητής του ζητούσε να παίξει με αυτοπεποίθηση και ηρεμία, ενισχύοντας το αγωνιστικό του θάρρος και την προσωπική του ανάπτυξη.

Αυτή η εμπιστοσύνη και καθοδήγηση αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Αντίνο στήριξε τις πρώτες του επιτυχίες στην πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ.

Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό δεν είναι απλώς ένα νέο βήμα στην καριέρα του. Είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει τον εαυτό του σε ένα καινούργιο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με υψηλές απαιτήσεις και διαφορετικό στιλ παιχνιδιού.

Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή μελλοντική μετακίνηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να αφήσει έντονο το στίγμα του, χάρη στο άφθονο ταλέντο του και τις γερές (ποδοσφαιρικές) βάσεις που έχει ήδη βάλει στην Αργεντινή.