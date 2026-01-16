Έγινε αποδεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ: Αναβολή στο ματς με την Κηφισιά!

Ο ΠΑΟΚ έκανε χρήση του Joker Right, ζητώντας αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά (25/1), με την διοργανώτρια αρχή να κάνει αποδεκτό το αίτημα των ασπρόμαυρων.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά (25.1), κάνοντας χρήση του δικαιώματος δεδομένου πως η αναμέτρηση είναι ανάμεσα σε δύο πολύ κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς για τον Δικέφαλο!

Η Super League έκανε αποδεκτό το αίτημα των ασπρόμαυρων, επισημαίνοντας στη σχετική ανακοίνωση πως: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».