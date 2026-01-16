UEFA Conference League: Έτσι αποφεύγει η ΑΕΚ Πάλας, Φιορεντίνα, Αλκμααρ πηγαίνοντας στο πιο βατό ταμπλό (pic)

Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος ανέλυσε τα δεδομένα σχετικά μετα δυο ταμπλό της εφετινής διοργάνωσης του Conference, μετά τη σημερινή κλήρωση της φάσης των play offs.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» θα προκύψει από τα ζευγάρια: Άλκμααρ-Νόα, Τσέλιε-Ντρίτα, με τον Ανδρέα Δημάτο ωστόσο να αναλύει και την... επόμενη ημέρα όσον αφορά το ταμπλό που θα πάει η Ένωση (silver ή πράσινο) κάτι που θα καθορίσει και το μονοπάτι της για το υπόλοιπο της διοργάνωσης.

Διαβάστε την ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου για το πως αποφεύγει η ΑΕΚ Πάλας, Φιορεντίνα, Αλκμααρ πηγαίνοντας στο πιο βατό ταμπλό:

«Βάρυνε» πολύ η αριστερή (silver) πλευρά του ταμπλό της εφετινής διοργάνωσης του Conference, μετά τη σημερινή κλήρωση!

Από τις πιο ισχυρές αντικειμενικά ομάδες, που δεν μπήκαν στο top-8, πήγαν στην αριστερή πλευρά και η Κρίσταλ Πάλας και η Φιορεντίνα και η Αλκμααρ και στην κλήρωση των 16, αν συνεχιστεί αυτό, υπάρχει η πιθανότητα να μαζευτούν εκεί όλοι οι ισχυροί με Ράγιο Βαγιεκάνο αντί Σαχτάρ, Στρασμπούρ αντί Ρακόφ και Μάιντς αντί ΑΕΚ Λάρνακας!

Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλει πλέον η ΑΕΚ στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου είναι από τη γυάλα με τη Σπάρτα Πράγας με την οποία θα μπουν μαζί (3/4) να... βιαστεί και να βγει πρώτη η ομάδα από την Τσεχία...

Σε αυτή την περίπτωση η Σπάρτα Πράγας θα τραβήξει στην αριστερή πλευρά του ταμπλό και η ΑΕΚ στη δεξιά (green) και θα πέσει λογικά στην Τσέλιε, αποφεύγοντας την Αλκμααρ.

Αν συμβεί αυτό θα είναι πλέον δεδομένο ότι στο δρόμο της ΑΕΚ δεν πρόκειται να υπάρξουν Κρίσταλ Πάλας, Φιορεντίνα, Αλκμααρ, αλλά και Γιαγκελόνια ή Λεζ Πόζναν, μαζί με τη Σπάρτα Πράγας, παρά μόνο στον... τελικό!

Από την άλλη πλευρά αν στις υπόλοιπες τρεις γυάλες της κλήρωσης βγουν κατά σειρά πρώτες η Μάιντς και όχι η ΑΕΚ Λάρνακας, η Ράγιο Βαγιεκάνο και όχι η Σαχτάρ και στο τέλος η Στρασμπούρ και όχι η Ρακόφ, το δεξί μέρος του ταμπλό θα αποτελεί το ιδανικό path...

Μιλώντας πάντα θεωρητικά γιατί το ποδόσφαιρο εντός των τεσσάρων γραμμών έχει... διασύρει πολλές φορές όλες αυτές τις αναλύσεις!