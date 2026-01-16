Joker Right από τον ΠΑΟΚ: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά!

Αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά (25.1) ζήτησε ο ΠΑΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος δεδομένου πως η αναμέτρηση είναι ανάμεσα σε δύο πολύ κρίσιμα ευρωπαϊκά ματς για τον Δικέφαλο!

Ο ΠΑΟΚ παραμένει γερά στο κόλπο της πρόκρισης στην Ευρώπη και έχει μπροστά του δύο εξαιρετικά κρίσιμα παιχνίδια για τη League Phase του Europa League. Αρχικά, με την Ρεάλ Μπέτις στο σπίτι του την επόμενη Πέμπτη (22/1) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν (29/1).

Ως εκ τούτου οι Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να ασκήσουν το δικαίωμα της αναβολής ενός αγώνα πρωταθλήματος και συγκεκριμένα αυτό κόντρα στην Κηφισιά (25/1), το λεγόμενο Joker Right, κάτι που έχουν πράξει έως τώρα τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.

Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί πιθανότατα τουλάχιστον έναν βαθμό στα δύο τελευταία «δυνατά» παιχνίδια κόντρα στους Ανδαλουσιάνους και τους Γάλλους, θέλοντας να βρεθεί στο 100% της συγκέντρωσης, για να παραμείνει μέσα και στους τρεις στόχους με το τέλος του Ιανουαρίου.

Το αμέσως επόμενο παιχνίδι του Δικεφάλου για τη Super League, χρονολογείται την 1η Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στον Πανσερραϊκό, πριν ξεκινήσει ο «Γολγοθάς» των ντέρμπι.