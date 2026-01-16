Παναθηναϊκός: Αποχωρεί ο Νίκας, χάρισε τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του

Μετά από 1,5 χρόνο ολοκληρώνεται η παρουσία του Γιώργου Νίκα στον Παναθηναϊκό.

Αποχωρήσεων συνέχεια από τους Πράσινους, με τον 26χρονο κεντρικό χαφ να είναι ο επόμενος που φεύγει από το Τριφύλλι.

Ο Γιώργος Νίκας δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ και παρότι δεσμευόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αποχαιρετώντας ήδη τους συμπαίκτες του στο Κορωπί.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο παίκτης χάρισε τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Πλέον θα εξετάσει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.