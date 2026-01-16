«Θέλει τον Χάαλαντ στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ»

Δημοσιεύματα από την Ισπανία θέλουν την Ρεάλ Μαδρίτης να στοχεύει ξανά στον Νορβηγό στράικερ, και να θέλει να τον αρπάξει από την Μάντσεστερ Σίτι.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει εισηγηθεί προσωπικά την επιθυμία του να πάρει στην Μαδρίτη τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.
Αυτό ωστόσο είναι δύσκολο να συμβεί, αφού ο Χάαλαντ έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους Πολίτες και έχει εκφράσει την επιθυμία του να μείνει εκεί.
Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένοι να μπει σε διαπραγματεύσεις το ερχόμενο καλοκαίρι με σκοπό να καταφέρει να αποσπάσει την υπογράφει του Νορβηγού.