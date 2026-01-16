«Θέλει τον Χάαλαντ στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ»

Νέα επεισόδιο μετά από καιρό στο σήριαλ για ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Δημοσιεύματα από την Ισπανία θέλουν την Ρεάλ Μαδρίτης να στοχεύει ξανά στον Νορβηγό στράικερ, και να θέλει να τον αρπάξει από την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει εισηγηθεί προσωπικά την επιθυμία του να πάρει στην Μαδρίτη τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτό ωστόσο είναι δύσκολο να συμβεί, αφού ο Χάαλαντ έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους Πολίτες και έχει εκφράσει την επιθυμία του να μείνει εκεί.

Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένοι να μπει σε διαπραγματεύσεις το ερχόμενο καλοκαίρι με σκοπό να καταφέρει να αποσπάσει την υπογράφει του Νορβηγού.