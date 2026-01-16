Ψηλά στην λίστα της Παρί ο Έντσο Φερνάντες

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει θέσει ψηλά στη λίστα της τον Έντσο Φερνάντες ενόψει της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Παριζιάνοι έχουν ήδη προχωρήσει σε ανεπίσημη επαφή με το περιβάλλον του παίκτη, διερευνώντας τις προθέσεις του και τις πιθανότητες μιας μελλοντικής μετακίνησης.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Ο Αργεντινός μέσος δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο με την Τσέλσι έως το 2032, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ιδιαίτερα απαιτητική τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Παρά τις δυσκολίες, η Παρί παρακολουθεί στενά την κατάσταση του διεθνούς χαφ και τον έχει σταθερά στο στόχαστρό της για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της, γνωρίζοντας πως για να ολοκληρωθεί μια τέτοια μεταγραφή θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια.