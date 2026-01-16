Στις 4 Φεβρουαρίου το Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός

Η αναμέτρηση του Αστέρα Aktor με τον Ολυμπιακό για τη 17η αγωνιστική που αναβλήθηκε, θα διεξαχθεί πιθανότατα στις 4 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος να ζητήσει αναβολή ενός αγώνα, λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων και δεν θα αγωνιστεί αύριο στην Τρίπολη με τον Αστέρα Aktor, για την 17η αγωνιστική, ενόψει του αγώνα του με την Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/1) για το Champions League.

Το εξ αναβολής παιχνίδι θα προγραμματιστεί στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία και αυτή είναι η 4η Φεβρουαρίου.

Έτσι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς την 1η Φεβρουαρίου και μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άγιαξ, θα παίξει με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena», θα πάει στην Τρίπολη, και στην επόμενη στροφή του πρωταθλήματος, στις 8/2 θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».