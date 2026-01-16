Ο Ζίνι μπαίνει στην εξίσωση εν όψει ντέρμπι, τι σημαίνει αυτό για την ΑΕΚ που ψάχνει εντάσεις και ρυθμό

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ένα ντέρμπι, το οποίο έρχεται για την Ένωση μετά από δυο άσχημα αποτελέσματα που συνδυάστηκαν με άκρως προβληματικές εμφανίσεις. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, τόσο στο 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου όσο και στην εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ που έφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου, υστέρησε σε εντάσεις και είχε φανερό έλλειμα ρυθμού συγκριτικά με την εντυπωσιακή εικόνα που μας είχε παρουσιάσει προ διακοπής.

Στις αδυναμίες αυτές άλλωστε, στάθηκε και ο προπονητής ο οποίος, δίνει τεράστια βαρύτητα στον ρυθμό που θα πρέπει να ξαναβρεί άμεσα η ομάδα του, προκειμένου να μπορέσει να αποδώσει και στον αγωνιστικό χώρο αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις. Αυτά, που έκανε η ΑΕΚ προ διακοπής, όταν κατέγραψε δέκα σερί νίκες, αποδίδοντας ανεξάρτητου αντιπάλου και έδρας, εξαιρετικό ποδόσφαιρο με αυτοματισμούς και κυριαρχική εικόνα. Το στοίχημα λοιπόν είναι η Ένωση να πλησιάσει ή και να φτάσει το συντομότερον δυνατόν σε αυτά τα επίπεδα. Προφανώς, χρόνος δεν υπάρχει καθώς τα παιχνίδια είναι άκρως απαιτητικά και δύσκολα. Επομένως, οι λύσεις που θα πρέπει να βρει ο Νίκολιτς και οι παίκτες του, θα πρέπει να έρθουν άμεσα!

Το θετικό για τον προπονητή, είναι πως το απουσιολόγιο είναι πλέον… λευκό, με τον Περέιρα να είναι η μοναδική απουσία. Μεταξύ των επιστροφών που μετρά, είναι και αυτή του Ζίνι, ο οποίος έχει ξεπεράσει στο απόλυτο το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε - μη πηγαίνοντας στο Copa Africa και μένοντας το προηγούμενο διάστημα να δουλεψει εντατικά στα Σπάτα - και πλέον, μοιάζει απόλυτα έτοιμος για την επάνοδο του. Μια επάνοδος, που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη και έρχεται στο κατάλληλο τάιμινγκ. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη παίκτες με εντάσεις, ταχύτητα και ρυθμό και σίγουρα ο Ζίνι είναι ένας τέτοιος. Άλλωστε, τα στοιχεία που διαθέτει ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα, όπως η έκρηξη του και η κίνηση στον χώρο, δεν μπορεί να τα προσφέρει ούτε ο Γιόβιτς, ούτε ο Βάργκα που είναι περισσότερο παίκτες περιοχής και θα πρέπει να τροφοδοτηθούν σωστά μέσα στο κουτί για να βγάλουν και τα δυνατά τους στοιχεία.

Ο Ζίνι, που από το καλοκαίρι υπολογιζόταν από τον Νίκολιτς ως μια πολύ-πολύ επιδραστική μονάδα στην λειτουργία της γραμμής κρούσης, επιστρέφει και μπαίνει δυνατά στη εξίσωση εν όψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ένα ντέρμπι στο οποίο η ΑΕΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς βελτιωμένη συγκριτικά με την εικόνα που μας έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα μέσα στο 2026. Βασική αρχή για να έρθει αυτή η βελτίωση, είναι να εμφανίσει μεγαλύτερη φρεσκάδα, καλύτερο ρυθμό και υψηλότερες εντάσεις. Πάνω εκεί δουλεύει και ο Νίκολιτς με τους παίκτες του στα Σπάτα αυτές τις ημέρες προκειμένου να εμφανίσει ένα γκρουπ όσο το δυνατόν πιο έτοιμο πνευματικά και αγωνιστικά…