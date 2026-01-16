Άλεξ Τεϊσέιρα: Από την πρόταση της Λίβερπουλ και τα 50 εκατ. ευρώ στην Κίνα, στα 36 του στον Πανσερραϊκό!

Το απίθανο «ρόλερ κόστερ» στην καριέρα του νεοφερμένου επιθετικού του Πανσερραϊκού, Άλεξ Τεϊσέιρα. Η προ δεκαετίας πρόταση των 32 εκατ. ευρώ της Λίβερπουλ, το ενδιαφέρον των Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και η μεταγραφή ύψους 50 εκατ. ευρώ στην Κίνα!

Πριν από περίπου μια δεκαετία δέκα το όνομα του Άλεξ Τεϊσέιρα ακουγόταν έντονα για μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο νεοφερμένος άσος του Πανσερραϊκού δεν ήταν απλώς ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά ένας από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς στη Γηραιά Ήπειρο, ένας παίκτης που έμοιαζε έτοιμος να κάνει το μεγάλο άλμα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.



Την σεζόν 2015/16, ο Βραζιλιάνος άσος βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του με τη φανέλα της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Σε ηλικία μόλις 25 ετών, πραγματοποιούσε μια εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας πετύχει 26 γκολ σε ισάριθμα ματς, επίδοση που τον καθιστούσε ως έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες στην Ευρώπη.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους παρακολουθούσαν στενά την περίπτωσή του. Ο ίδιος ο Τεϊσέιρα επιβεβαίωνε δημόσια το ενδιαφέρον, δηλώνοντας ότι οι τρεις αυτοί σύλλογοι είχαν κινηθεί για την απόκτησή του, με τους Λονδρέζους και την «Γηραιά Κυρία» να βρίσκονται πιο μπροστά στις διαπραγματεύσεις.

Ο Βραζιλιάνος δεν έκρυβε τις φιλοδοξίες του. Η Premier League αποτελούσε το μεγάλο του όνειρο, πρωτάθλημα το οποίο χαρακτήριζε «ως το κορυφαίο στον κόσμο», ενώ μιλούσε με ενθουσιασμό για το ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Ζοζέ Μουρίνιο, τον οποίο θεωρούσε τον καλύτερο προπονητή παγκοσμίως.

Όλα έδειχναν πως σύντομα θα πραγματοποιούσε την πολυαναμενόμενη μεταγραφή του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Τον Ιανουάριο του 2016, η Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι της απόκτησης του, καταθέτοντας πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι απαιτήσεις της Σαχτάρ αποδείχθηκαν απαγορευτικές. Τότε εμφανίστηκε η Γιανγκσού Σουνίνγκ από την Κίνα, η οποία δεν δίστασε να τινάξει την μπάνκα στον αέρα.

Με 50 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτέλεσε νέο ρεκόρ για το ασιατικό ποδόσφαιρο, ο Τεϊσέιρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που μετακόμισαν στην Κίνα εκείνη την περίοδο. Η απόφαση ελήφθη γρήγορα, σχεδόν αιφνιδιαστικά, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι, παρότι πάντα ήθελε να παραμείνει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί στην Premier League, από την Κίνα ήρθε η μοναδική πραγματικά «συγκεκριμένη και σοβαρή» πρόταση.

Η μεταγραφή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια, με αρκετούς να κάνουν λόγο για επιλογή καθαρά οικονομικών κινήτρων. Ο ίδιος, πάντως, δεν έκρυψε ότι σκέφτηκε το μέλλον της οικογένειάς του, ενώ αναγνώρισε ότι η επιλογή αυτή ίσως τον απομάκρυνε από το όνειρο της εθνικής Βραζιλίας. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε αποφασισμένος να πρωταγωνιστήσει, θέτοντας ως στόχο τίτλους, γκολ και ηγετικό ρόλο στη νέα του ομάδα. Ταυτόχρονα, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.



Δέκα χρόνια μετά, ο Άλεξ Τεϊσέιρα βρίσκεται στην Ελλάδα και στον Πανσερραϊκό, σε ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο της απρόβλεπτης καριέρας του. Το βέβαιο είναι ότι στις Σέρρες έφτασε ένας ποδοσφαιριστής με βαρύ βιογραφικό, πολλά γκολ και «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς.



Δείτε τον Άλεξ Τεϊσέιρα εν δράσει...

