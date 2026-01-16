ΑΕΚ: Έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός της στους «16»

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των play-offs του UEFA Conference League, η οποία ενδιέφερε έμμεσα στην ΑΕΚ καθώς έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος της στους «16».

Συγκεκριμένα η Ένωση, θα κληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με έναν από τους δύο νικητές των συγκεκριμένων ζευγαριών:

Άλκμααρ-Νόα

Τσέλιε-Ντρίτα

Τα ζευγάρια της φάσης των playoffs (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες):

Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)

Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)

Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)

Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)

*Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 27 η ΑΕΚ θα κληρωθεί απευθείας με τον αντίπαλο της κι όχι με ζευγάρι.

**Οι αγώνες της φάση των «16» στην οποία θα συμματάσχει η ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Μαρτίου. Η Ένωση, θα δώσει τη ρεβάνς των «16» στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί. Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).