ΑΕΚ: Έμαθε τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλός της στους «16»

Συγκεκριμένα η Ένωση, θα κληρωθεί στις 27 Φεβρουαρίου με έναν από τους δύο νικητές των συγκεκριμένων ζευγαριών:
Άλκμααρ-Νόα
Τσέλιε-Ντρίτα
Τα ζευγάρια της φάσης των playoffs (19 και 26 Φεβρουαρίου οι αγώνες):
Ζρίνσκι (Βοσνία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)
Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)-Λοζάνη (Ελβετία)
Κουόπιο (Φινλανδία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία)
Σκεντίγια (Β. Μακεδονία)-Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)
Νόα (Αρμενία)-Άλκμααρ (Ολλανδία)
Ντρίτα (Κόσοβο)-Τσέλιε (Σλοβενία)
Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Φιορεντίνα (Ιταλία)
Ομόνοια (Κύπρος)-Ριέκα (Κροατία)
*Ο πρώτος αγώνας των playoffs είναι προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς για τις 26 Φεβρουαρίου. Οπότε στις 27 η ΑΕΚ θα κληρωθεί απευθείας με τον αντίπαλο της κι όχι με ζευγάρι.
**Οι αγώνες της φάση των «16» στην οποία θα συμματάσχει η ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 19 Μαρτίου. Η Ένωση, θα δώσει τη ρεβάνς των «16» στην OPAP Arena (19/3), ενώ το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά (16/4) εφόσον προκριθεί. Αντίθετα, αν φτάσει στα ημιτελικά θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας (30/4).