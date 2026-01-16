ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις: Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Σε ρυθμούς... Europa League μπαίνουν σταδιακά οι επιτελείς του ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τα εισιτήρια για το ματς με τη Ρεάλ Μπέτις.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα(19.01) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22.01, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

16.01.2026

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €60 €5 2, 3 €45 €5 5, 6 €35 €5 4, 4Α €20 – 7, 7Α €25 €5 VIP, VIPA €200 –

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η διάθεση των εισιτήριων θα σταματήσει στις 22/01/2026 19:15.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ