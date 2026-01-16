ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις: Τι ισχύει με τα εισιτήρια

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα(19.01) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22.01, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας.
16.01.2026
Τιμές Εισιτηρίων
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€60
|€5
|2, 3
|€45
|€5
|5, 6
|€35
|€5
|4, 4Α
|€20
|–
|7, 7Α
|€25
|€5
|VIP, VIPA
|€200
|–
Κανάλια Πώλησης
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η διάθεση των εισιτήριων θα σταματήσει στις 22/01/2026 19:15.
Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ
- Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
- Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
- Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
- Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
- Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
- Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr».