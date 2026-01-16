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ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις: Τι ισχύει με τα εισιτήρια

Ποδόσφαιρο
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Σε ρυθμούς... Europa League μπαίνουν σταδιακά οι επιτελείς του ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με τα εισιτήρια για το ματς με τη Ρεάλ Μπέτις.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα(19.01) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (22.01, 19:45) στο γήπεδο της Τούμπας.

16.01.2026

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή Παιδικό
1 €60 €5
2, 3 €45 €5
5, 6 €35 €5
4, 4Α €20
7, 7Α €25 €5
VIP, VIPA €200

Κανάλια Πώλησης

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ 

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, η διάθεση των εισιτήριων θα σταματήσει στις 22/01/2026 19:15.

Κάρτα φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ

  • Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού της κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ στο στάδιο της καταχώρησης των προσωπικών στοιχείων του κατόχου εισιτήριου.
  • Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ στο link εδώ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.
  • Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της Α ομάδας.
  • Για την αγορά παιδικού εισιτήριου δεν απαιτείται αγορά κάρτας φιλάθλου ΑΣ ΠΑΟΚ.
  • Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.
  • Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email info@acpaok.gr».
ΠΑΟΚ-Ρεάλ Μπέτις: Τι ισχύει με τα εισιτήρια