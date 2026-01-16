Λεβαδειακός: Καμία συμφωνία για πώληση, κανένας πλειστηριασμός

Διαψεύδεται κατηγορηματικά από τους Βοιωτούς κάθε σενάριο που τους θέλει να έχουν ήδη συμφωνήσει για πώληση παίκτη τους, ενώ και τα ποσά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είναι πολύ χαμηλότερα από τις απαιτήσεις τους.

Εδώ και καιρό έρχονται στο προσκήνιο σενάρια που θέλουν τον Λεβαδειακό να βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση βασικών ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας, Ιωάννης Κωστή, Μάριος Βήχος, Παναγιώτης Λιάγκας βρίσκονται στο στόχαστρο ομάδων της Super League και όχι μόνο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι καμία συμφωνία για πώληση ποδοσφαιριστή δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τα όσα λέγονται/γράφονται κατά καιρούς.

Εκτός αυτού, τα ποσά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σαφώς χαμηλότερα από τις απαιτήσεις των Βοιωτών. Ιδίως, μάλιστα, με τα χρήματα που έχουν πωληθεί/ακούγονται για άλλους παίκτες ομάδων της Super League.

Τέλος είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του συλλόγου, όταν αποφασίσει να διαπραγματευτεί την πώληση κάποιου παίκτη του, να μην μπει ποτέ σε πλειστηριασμό, αφού η συγκεκριμένη τακτική/λογική δεν αρμόζει στις αρχές του κλαμπ.