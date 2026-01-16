Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Η Φερεντσβάρος είναι έτοιμη να πουλήσει τον κορυφαίο παίκτη της

Μετά τον αρχισκόρερ της που κατέληξε στην ΑΕΚ, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να χάσει και τον κορυφαίο παίκτη της, τον κεντρικό χαφ Άλεξ Τοθ.

Γαλατάσαραϊ και Μπόρνμουθ έχουν βάλει στο... μάτι τον 20χρονο κεντρικό χαφ της Φερεντσβάρος, ο οποίος αποτελεί τον "εγκέφαλο" στο παιχνίδι των Ούγγρων, μετρώντας 25 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Με 8 εκατ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία, ο διεθνής Ούγγρος χαφ είναι πιθανό να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τους Μαγυάρους, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει τον αρχισκόρερ τους, τον Μπαρνάμπας Βάργκα που πωλήθηκε στην ΑΕΚ αντί 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, γίνεται μάχη ανάμεσα στα δύο κλαμπ για την απόκτησή του και οι εξελίξεις είναι ζήτημα ωρών όπως λέγεται.

Το θέμα, βέβαια, είναι αν θα έχει ολοκληρωθεί η πιθανή πώλησή του μέχρι το ματς της Πέμπτης όπου η Φερεντσβάρος θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.