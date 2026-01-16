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Παπαθεοδώρου: «Έρχεται ο Αντίνο, τι συμβαίνει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τον κλεισμένο Αντίνο, αλλά και την κατάσταση στον μπασκετικό Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.
Παπαθεοδώρου: «Έρχεται ο Αντίνο, τι συμβαίνει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό» (vid)