Παπαθεοδώρου: «Έρχεται ο Αντίνο, τι συμβαίνει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό» (vid)

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τον κλεισμένο Αντίνο, αλλά και την κατάσταση στον μπασκετικό Παναθηναϊκό ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα.