Στη Μαρκό ο Νεκούλ

Παίκτης της Μαρκό είναι ο Λούκας Μισαέλ Νεκούλ, ο οποίος αποχώρησε από τα Χανιά και θα ενισχύσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Λούκας Μισαέλ Νεκούλ, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για να ενισχύσει τη μεσοεπιθετική της γραμμή.

Ο 25χρονος (γεννημένος στις 21 Αυγούστου 1999) αριστεροπόδαρος άσος, που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Arsenal Sarandí της Αργεντινής. Με τη φανέλα της κατέγραψε 36 συνολικά συμμετοχές, ενώ τη σεζόν 2018/19 υπήρξε βασικό στέλεχος στην πορεία για την κατάκτηση του τίτλου στη Β’ Κατηγορία και την άνοδο στην Primera Division, όπου και αγωνίστηκε στη συνέχεια.

Η ποιότητα του Νεκούλ επιβεβαιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Αργεντινής Κ23. Με το εθνόσημο της χώρας του πέτυχε μια σπουδαία διάκριση, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Pan American Games του 2019. Ο Λούκας είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία της “Αλμπισελέστε”, καθώς ήταν ο σκόρερ στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Ονδούρα, σφραγίζοντας την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο συστήθηκε το δεύτερο μισό της περιόδου 2021/22 με τον ΟΦ Ιεράπετρας, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις στη Super League 2 με 17 συμμετοχές, 7 γκολ και 2 ασίστ. Μετά από ένα ενδιάμεσο πέρασμα από τη Deportivo Madryn στην πατρίδα του (37 συμμετοχές), επέστρεψε στην Ελλάδα για να αναδειχθεί πρωταθλητής στη Super League 2 δύο διαδοχικές χρονιές: την περίοδο 2023/24 με την Athens Kallithea και την επόμενη σεζόν με την Κηφισιά. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η ΠΑΕ Χανιά, όπου αγωνίστηκε μέχρι πρόσφατα στο πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας 5 συμμετοχές και 1 γκολ.

Συνολικά στην καριέρα του ο Νεκούλ μετράει 99 επαγγελματικές συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 9 γκολ και 5 ασίστ. Η ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο ως επιθετικός μέσος όσο και ως εξτρέμ, σε συνδυασμό με την εμπειρία του από πρωταθλητισμό, αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά τη Μαρκό στην επίτευξη των στόχων της.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας Νεκούλ στην οικογένεια της Μαρκό και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.

