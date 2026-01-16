Υπογράφει σήμερα κι έρχεται το Σαββατοκύριακο ο Αντίνο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA το deal έκλεισε και απομένουν σήμερα οι υπογραφές για να έρθει το Σαββατοκύριακο ο Αντίνο στην Αθήνα!

Το... πολυθρύλητο σίριαλ του Σαντίνο Αντίνο φτάνει πλέον στο τέλος του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο η συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ είναι πλέον οριστική.

Μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις και τις συνεχείς κυβιστήσεις από τον πρόεδρο του αργεντίνικου συλλόγου, οι Πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τον Μανσούρ και ο παίκτης προβάρει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος.

Οι πληροφορίες του SDNA αναφέρουν ότι το συνολικό deal φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ, με τις υπογραφές να μπαίνουν εντός της ημέρας και τον 20χρονο άσο να αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο διεθνής Αργεντινός εξτρέμ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα του, μετρώντας 14 συμμετοχές και 2 γκολ με την U20 της "αλμπισελέστε".

Με την πρώτη ομάδα της Γοδόι έχει αγωνιστεί σε 45 παιχνίδια, μετρώντας 8 γκολ και 5 ασίστ, ενώ θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία του κλαμπ.

Τον παίκτη είχε ξεχωρίσει καιρό ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς θεωρεί πως έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης. Τεχνική, ταχύτητα, δύναμη, είναι τα βασικά στοιχεία του Αντίνο και η επιθυμία του Ισπανού τεχνικού γίνεται πράξη, με τα Παναθηναϊκό να βγάζει τεράστια ποσά απ’ τα ταμεία του.

Η Ρίβερ, ο Γκαγιάρδο και ο Ολυμπιακός

Μια υπόθεση που έμοιαζε τελειωμένη για την Ρίβερ Πλέιτ και τον παλαίμαχο σούπερ σταρ και νυν προπονητή της, Μαρσέλο Γκαγιάρδο, που ήθελε σαν τρελός την απόκτησή του, μετατράπηκε ξαφνικά σε μεταγραφικό θρίλερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο, θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς εξτρέμ της Αργεντινής και ο Γκαγιάρδο πάλεψε μέχρι τέλους για να τον πάρει στους «εκατομμυριούχους», αλλά η συγκυρία δεν τον ευνόησε. Ο 20χρονος εξτρέμ άλλαξε γραφείο μάνατζερ (τα δικαιώματά του απέκτησε η πασίγνωστη βραζιλιάνικη Roc Nation Sports Brazil που έχει στην κορωνίδα των πελατών της τον Βινίσιους) και αποφάσισε την ύστατη στιγμή να «φρενάρει» τη μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ, παρά το γεγονός ότι οι δύο σύλλογοι είχαν έρθει σε συμφωνία. Στα τέλη Δεκεμβρίου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διέρρεαν πληροφορίες ότι η Ρίβερ και η Γοδόι Κρουζ είχαν ουσιαστικά κλείσει το deal στα 5 εκατ. δολάρια για αγορά του 80% των δικαιωμάτων του. Ολα έδειχναν πως απέμεναν μόνο τυπικά ζητήματα και η αισιοδοξία στις τάξεις των «μιγιονάριος» ήταν τέτοια, που γινόταν λόγος ακόμη και για επίσημο φιρμάνι μέσα στις γιορτές. Ομως, το ποδόσφαιρο συχνά επιφυλάσσει ανατροπές. Πριν πέσουν οι υπογραφές, η πλευρά του ποδοσφαιριστή ενημέρωσε τη Γοδόι Κρουζ ότι ο Αντίνο δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη διαδικασία με τη Ρίβερ, καθώς επιθυμεί να εξαντλήσει τις πιθανότητες να αγωνιστεί στην Ευρωπη.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αίσθηση στην Αργεντινή, με τη Ρίβερ να επιλέγει στάση αναμονής, ελπίζοντας πως ο παίκτης θα αλλάξει γνώμη μέσα στις επόμενες ημέρες. Αρχικά του έδωσε προθεσμία μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου και κατόπιν συνεχείς παρατάσεις, εν μεσω επικοινωνίας του Γκαγιάρδο με τον παίκτη. Εις μάτην.

Απο το περασμένο καλοκαίρι βρισκόταν επίσης στα ραντάρ του Ολυμπιακού, της Κόμο, της Θέλτα, της Τορίνο, της Μπολόνια κι άλλων ευρωπαϊκών, αλλά και βραζιλιάνικων συλλόγων (πρόσφατα έγινε έντονη αναφορά στην Φλαμένγκο). Ο Παναθηναϊκός, εντούτοις, δεν είχε «μιλήσει» ακόμα.

Το έκανε αποφασιστικά, μεθοδικά και με άκρα μυστικότητα κατάφερε να κλείσει ένα σπουδαίο deal για το παρόν και το μέλλον. Μην ξεχνάμε την ηλικία του παίκτη (20 ετών), την προοπτική, τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά με πρώτο απ’ όλα την ταχύτητα, αλλά πρωτίστως τη μαγική λέξη «φιλοδοξία».

Το βιογραφικό και τα κατορθώματά του

Η ιστορία του Σαντίνο Αντίνο μοιάζει λιγότερο με ποδοσφαιρική διαδρομή και περισσότερο με προδιαγεγραμμένο πεπρωμένο. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γοδόι Κρουζ μόλις στα οκτώ του χρόνια και από την πρώτη στιγμή έδειξε πως δεν επρόκειτο για ένα ακόμη παιδί με όνειρα, αλλά για έναν παίκτη που βιαζόταν να μεγαλώσει ποδοσφαιρικά.

Η πρόοδός του ήταν τέτοια, ώστε «πηδούσε» ηλικιακές κατηγορίες με χαρακτηριστική άνεση, χωρίς να δείχνει ότι ζορίζεται από τον αυξημένο ανταγωνισμό. Στα 15 του χρόνια (!) έκανε ήδη το ντεμπούτο του με τη δεύτερη ομάδα, σε μια ηλικία όπου οι περισσότεροι συνομήλικοί του βρίσκονταν ακόμη σε καθαρά αναπτυξιακό στάδιο.

Οπαδός της Γοδόι Κρους από παιδί, σπλάχνο των ακαδημιών και ball boy στο γήπεδο, ο Αντίνο μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στον σύλλογο. Η πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα των «ανδρών» δεν θα μπορούσε να αργήσει. Ήρθε αθόρυβα, στα 17 του χρόνια, χωρίς φανφάρες και χωρίς πίεση. Ο ίδιος, ωστόσο, φρόντισε να κρατήσει το καλύτερο για τη συνέχεια.

Η καθιέρωση δεν έγινε απότομα, αλλά σταδιακά. Ο Αντίνο μπήκε στον κορμό της Γοδόι Κρους με υπομονή, κερδίζοντας λεπτά συμμετοχής και ρόλο. Το σημείο καμπής ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβρη, σε παιχνίδι απέναντι στην Ουρακάν. Η Γοδόι έχανε στο ημίχρονο, όταν ο προπονητής Γουόλτερ Όλντρα γύρισε στον πάγκο και του έδωσε την ευκαιρία. Ο Αντίνο δεν την άφησε να χαθεί. Σκόραρε, χάρισε την ισοπαλία και, ουσιαστικά, άνοιξε την πόρτα της καθιέρωσης.

«Είμαι ευτυχισμένος, γιατί είμαι οπαδός αυτής της ομάδας από παιδί. Λατρεύω τον σύλλογο με όλη μου την καρδιά και αυτό το γκολ ήταν πανέμορφο για εμένα», δήλωσε μετά το ματς. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το κουκούλι έσπασε.

Στα επόμενα εννέα παιχνίδια σημείωσε δύο ακόμη γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, με τα μέσα της Αργεντινής να συμφωνούν σε κάτι που ακουγόταν ολοένα και πιο δυνατά: ο Αντίνο είχε αλλάξει το πρόσωπο της Γοδόι Κρους. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχει ξεπεράσει τις 35 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, με έξι γκολ στο πρωτάθλημα και ενεργή παρουσία στη δημιουργία, αριθμοί ιδιαίτερα σημαντικοί για έναν εξτρέμ μόλις 20 ετών.

Ήδη αγαπημένο παιδί της εξέδρας, ο Αντίνο έγινε θρύλος της κερκίδας στο πρώτο του μεγάλο ντέρμπι, απέναντι στην άσπονδη γειτόνισσα Ιντεπεντιέντε. Το ντέρμπι της Μεντόσα κουβαλά βαριά ιστορία και μνήμες, με πιο χαρακτηριστική τον πανηγυρισμό του Νταβίντ Φερνάντες το 2008, όταν φίλησε το κόκκινο παπούτσι του μετά από νικητήριο γκολ.

Ο Αντίνο τότε ήταν μόλις τριών ετών, μεγάλωσε όμως με αυτόν τον μύθο. Τον Απρίλιο, ήταν η δική του σειρά. Σκόραρε για το 1-0 με εξαιρετικό σουτ και πανηγύρισε βγάζοντας ένα κόκκινο παπούτσι που είχε κρύψει πίσω από το τέρμα, επαναλαμβάνοντας την ιστορική εικόνα. Οι οπαδοί δεν χρειάστηκαν εξηγήσεις. Κατάλαβαν πως το «χρυσό» τους παιδί είχε μόλις γράψει τη δική του σελίδα.

Η αγωνιστική του άνοδος δεν πέρασε απαρατήρητη και σε εθνικό επίπεδο. Τον Νοέμβρη κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική Αργεντινής U20 και σύντομα καθιερώθηκε.

Συμμετείχε στο Κόπα Αμέρικα της κατηγορίας τον περασμένο Ιανουάριο, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι του ρόστερ. Μετρά ήδη πάνω από δέκα συμμετοχές και τρία γκολ με την U20, πλαισιώνοντας παίκτες που θεωρούνται τα κορυφαία ταλέντα της χώρας του.

Η παρουσία του σταθερά στις κλήσεις φανερώνει ότι θεωρείται παίκτης πρώτης γραμμής για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Δίπλα του βρίσκονται ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη κάνει τεράστιες μεταγραφές, όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Κλαούντιο Ετσεβερί. Ο Αντίνο τοποθετείται στο ίδιο ράφι με τα μεγαλύτερα νεανικά ονόματα της Αργεντινής, ως μία από τις βασικές ελπίδες της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Στην εθνική, ο ρόλος του είναι παρόμοιος με εκείνον στον σύλλογο. Αγωνίζεται κυρίως από τα άκρα, ως αριστερός εξτρέμ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός και λειτουργεί ως παίκτης που εκμεταλλεύεται άριστα τους χώρους. Οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται από ένταση, διάθεση για πίεση ψηλά και συμμετοχή στο επιθετικό πλάνο, στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα στο σύγχρονο αργεντίνικο μοντέλο ανάπτυξης παικτών.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν είναι απλώς ένα ανερχόμενο όνομα και υπογραμμίζουν ότι αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, η συνέχεια μοιάζει λιγότερο με υπόσχεση και περισσότερο με φυσική εξέλιξη της ποιότητας και της νοοτροπίας νικητή με την οποία είναι μπολιασμένος.