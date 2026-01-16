Η Λεβάντε και το... «Μπερναμπέου» απέναντι στη Ρεάλ

Μία από τις χειρότερες εβδομάδες στη σύγχρονη ιστορία της Ρεάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο (17/1), με τον αγώνα απέναντι στη Λεβάντε, για την πρεμιέρα του β΄ γύρου της La Liga.

Οι Μαδριλένοι έχασαν μέσα σε λίγες ημέρες δύο -έστω και δευτερεύοντες- στόχους της χρονιάς, αφού πρώτα ηττήθηκαν 3-2 από την Μπαρτσελόνα στην Τζέντα, στον τελικό του σούπερ καπ, και εν συνεχεία έχασαν με το ίδιο σκορ από την «ταπεινή» Αλμπαθέτε και αποχαιρέτησαν πρόωρα το Copa del Rey. Ενδιάμεσα, βέβαια, υπήρξε η απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο και η αντικατάστασή του από τον Άλβαρο Αρμπελόα, μία κίνηση που δεν επέφερε το προσδοκώμενο θετικό «σοκ».

Τα πιο σημαντικά είναι όμως μπροστά για τους «μερένγκες», που καταρχήν καλούνται να ξεπεράσουν το -θεωρητικά χαμηλό- εμπόδιο της νεοφώτιστης Λεβάντε, προκειμένου να παραμείνουν σε σχετικά κοντά απόσταση από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Στην Ισπανία, πάντως, όλοι περιμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την... υποδοχή των ποδοσφαιριστών της Ρεάλ στο «Μπερναμπέου» από τους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι συνήθως δεν... χαρίζονται.

Ο κυκεώνας προβλημάτων της μεγάλης αντιπάλου, σε συνδυασμό με τη δική της εξαιρετική φόρμα, έχουν χρίσει την Μπαρτσελόνα ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση (και) του φετινού τίτλου, παρότι η διαφορά των τεσσάρων βαθμών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ασφαλείας. Προερχόμενοι από εννέα διαδοχικές νίκες στη La Liga (μετά την ήττα στο clasico, τέλη Οκτώβρη), αλλά και την κατάκτηση του σούπερ καπ, οι «μπλαουγκράνα» δοκιμάζονται την Κυριακή στη «Ρεάλε Αρένα» του Σαν Σεμπαστιάν, απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σοσιεδάδ, και θα επιδιώξουν να πετύχουν ένα τρίτο συνεχόμενο σημαντικό «διπλό», μετά από εκείνα με Βιγιαρεάλ και Εσπανιόλ.

Πολύ σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί και στη Σεβίλη, μεταξύ της Μπέτις και της Βιγιαρεάλ, με τους γηπεδούχους να μάχονται για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, παράλληλα με τις υποχρεώσεις τους στο Europa League, όπου την ερχόμενη Πέμπτη (22/1) έρχονται στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, το «κίτρινο υποβρύχιο» έχει εδραιωθεί στην τρίτη θέση και βρίσκεται στο -8 από την κορυφή, έχοντας όμως κι ένα ματς λιγότερο, κι ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τη Ρεάλ. Με δύο νίκες σε αυτά τα ματς, το συγκρότημα του Μαρθελίνο θα δικαιούται να μιλά ακόμη και για διεκδίκηση του τίτλου.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος:

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 16/1 Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 17/1 Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/1 Οσασούνα-Οβιέδο 17/1 Μπέτις-Βιγιαρεάλ 17/1 Χετάφε-Βαλένθια 18/1 Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/1 Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/1 Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/1 Έλτσε-Σεβίλη 18/1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 41 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 38

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 29

Θέλτα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Έλτσε 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Ρεάλ Σοσιεδάδ 21

Χετάφε 21

Τζιρόνα 21

Σεβίλη 20

Οσασούνα 19

Αλαβές 19

Μαγιόρκα 18

Βαλένθια 17

Λεβάντε 14 -18αγ.

Οβιέδο 13