Η Ρεάλ δίνει νέο συμβόλαιο στον Μπραχίμ Ντίαθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αποφασίσει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Μπραχίμ Ντίαθ και τα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας πιστεύει στην αξία του 26χρονου Μαροκινού, γεννημένου στη Μάλαγα, διεθνή επιθετικού μέσου και σύμφωνα με την εφημερίδα «AS» τις επόμενες εβδομάδες θα υπογράψει την διετή επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν επέκτασης για επιπλέον ένα χρόνο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα οκτώ εκατ. ευρώ.

Ο Ντίαθ, που οδηγεί το Μαρόκο στην κατάκτηση του Κόπα Αφρικα, έχει προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας και της Ιταλίας, αλλά η διοίκηση έχει αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τη φετινή σεζόν ο Ντίαθ έχει ένα γκολ και δύο ασίστ σε 18 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις.