SkySports: «Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει τον Χάαλαντ στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Δημοσίευμα του Sky Sports αναφέρει πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει βάλει ως μεγάλο του στόχο την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο απρόσμενος αποκλεισμός των Μαδριλένων από την Αλμπαθέτε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου. Πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν ότι το ζήτημα δεν αφορά τον Τσάμπι Αλόνσο, αλλά τη συνολική νοοτροπία της ομάδας, ενώ θεωρούν πως ο Άλβαρο Αρμπελόα δύσκολα θα ανατρέψει την αρνητική κατάσταση.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος της κριτικής στρέφεται και προς τον Πέρεθ. Ο πρόεδρος της Ρεάλ αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία με τον Αλόνσο δίχως να υπάρχει έτοιμο πλάνο αντικατάστασης, την ώρα που η ένταση στα αποδυτήρια παραμένει έντονη. Έτσι, ήδη εξετάζει τις καλοκαιρινές κινήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ φέρεται να επιδιώκει την απόκτηση του Χάαλαντ, θέλοντας να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στη γραμμή κρούσης. Ο Πέρεθ διατηρεί επαφή με το περιβάλλον του Νορβηγού επιθετικού, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν φαίνεται. Ο Χάαλαντ δεσμεύεται με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το 2034 και το κόστος μεταγραφής του θα είναι τεράστιο — ποσό που ίσως καλυφθεί μόνο σε περίπτωση πώλησης του Βινίσιους Τζούνιορ.