Έπος: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έβγαλαν τραγούδι για τον Λουτσέσκου με τίτλο «Γάτα Ρουμάνικια!» (vid)

Η τρομερή έμπνευση των φίλων του ΠΑΟΚ αφιερωμένη στον Ραζβάν Λουτσέσκου!

Ο ΠΑΟΚ διανύει ήδη τη χρονιά που σηματοδοτεί τον εορτασμό ενός αιώνα ύπαρξης, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καθοδηγεί την ομάδα στη δεύτερη θητεία του στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Το απόγευμα της Τετάρτης (14/01), η ομάδα του Ρουμάνου προπονητή επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του νταμπλ στη χρονιά των 100 χρόνων.

Η λατρεία των φίλων του ΠΑΟΚ προς τον 56χρονο τεχνικό είναι εμφανής και αυτή τη φορά εκφράστηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: με ένα… τραγούδι! Μετά από δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελλα και πάνω από 300 εμφανίσεις στον πάγκο της ομάδας, ο Λουτσέσκου έχει πλέον τη δική του μουσική αφιέρωση.

Οι οπαδοί εμπνεύστηκαν από το δημοφιλές ρουμάνικο τραγούδι «Made in Romania» του Ιονουτ Τσέρτσελ και δημιούργησαν μια ελληνική διασκευή ειδικά για τον Ρουμάνο κόουτς, με τίτλο «Gata Roumanika».

Αξίζει να σημειωθεί ότι και κατά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023/24, το ίδιο κανάλι στο YouTube είχε παρουσιάσει μια διασκευή του τραγουδιού «ΖΑΡΙ» ως φόρο τιμής στη σπουδαία εκείνη πετυχημένη χρονιά της ομάδας του Λουτσέσκου.