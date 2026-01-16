Κλήρωση για τα ζευγάρια των play offs – Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ

Από τη σημερινή κλήρωση του Conference League η ΑΕΚ δεν θα μάθει σήμερα τον αντίπαλό της στους «16», αλλά το μονοπάτι έως τον τελικό.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1, 14:00) θα διεξαχθεί η κλήρωση του Conference League από την οποία θα προκύψουν τα ζευγάρια των play offs. Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στους «16» της διοργάνωσης, καθώς στη League Phase τερμάτισε στην 3η θέση στη βαθμολογία, με 13 βαθμούς.

Οι τελικές θέσεις του ενιαίου ομίλου έχουν “κλειδώσει”, οι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στη φάση των 16 είναι γνωστές και πλέον απομένουν να δούμε ποιες θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα εισιτήρια μέσω των αγώνων των playoffs.

Η πρώτη κλήρωση που θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νιόν αφορά τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 και από αυτή θα προκύψουν τα ζευγάρια των play off, μέσα από τα οποία θα συμπληρωθούν οι οκτώ ομάδες που θα περάσουν στους «16».

Η ΑΕΚ δεν θα μάθει σήμερα τον αντίπαλό της τον Μάρτιο, αλλά θα γίνει γνωστό εάν θα έχουμε Άλκμααρ - Ντρίτα ή Άλκμααρ - Νόα όπως και Τσέλιε - Ντρίτα ή Τσέλιε - Νόα. Στις 27 Φεβρουαρίου θα ξέρει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των play offs. Σήμερα η ΑΕΚ θα μάθε το μονοπάτι της έως τον τελικό, εφόσον καταφέρει να προχωρήσει στη διοργάνωση.

Ο τελικός του Conference League φέος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 27 Μαΐου στο στάδιο της Λειψίας.

