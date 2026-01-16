Ατρόμητος: «Αθώωση και απόλυτη δικαίωση για τον Βασίλη Μπέτση»

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημέρωσε για την αθωωτική απόφαση που εξέδωσε το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Βασίλη Μπέτση, ο οποίος είχε συλληφθεί -ως αντιδήμαρχος αθλητισμού στον Δήμο Περιστέριου- για κροτίδες και ρόπαλα που είχαν βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ενημερώνει ότι το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έπειτα από τη σημερινή διαδικασία προχώρησε στην πανηγυρική αθώωση του προέδρου του ΔΣ της ομάδας, Βασιλείου Μπέτση, σχετικά με τα ευρήματα που φέρεται να είχαν βρεθεί σε περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου μας.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Βασίλειο Μπέτση και ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με την υπόθεση και η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για όλη την οικογένεια της ομάδας μας.