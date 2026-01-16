Ζαλίζει ο μισθός του Ινφαντίνο, πάνω από 5 εκατ. έσοδα το 2024!

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παράγοντας στον παγκόσμιο αθλητισμό φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της FIFA, με τα χρήματα που έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια να προκαλούν... ζάλη.

Η γαλλική "Le Monde" καταγράφει τα χρήματα που εισπράττει ο Τζιάνι Ινφαντίνο ως πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με τη... σούμα μόνο για το 2024 να φτάνει στα 5.270.000 ευρώ (6,1 εκατ. δολάρια)!

Συγκεκριμένα Τα 2,9 εκατ. δολάρια ήταν ο μισθός του, 1,8 εκατ. ήταν μπόνους, το 1,1 εκατ. “άλλα έσοδα” και 155.000 δολάρια «σύνταξη και άλλες αναβαλλόμενες αποδοχές».

Τα έσοδα του Ιταλοελβετού παράγοντα εκτοξεύτηκαν από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος της FIFA. Ενδεικτικό ότι το 2016 (τότε ανέλαβε την προεδρία) το ετήσιο εισόδημά του ήταν μόλις... 1.280.000 ευρώ!

Εξάλλου ο Ινφαντίνο έχει και τα... εξτραδάκια του, όπως το μπόνους 1,77 εξκατ. ευρώ για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, ενώ θα εισπράξει ένα σημαντικό ποσό και για εκείνο της Αμερικής το προσεχές καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μισθός του αυξήθηκε κατά 2,7 εκατ. ευρώ μετά την επανεκλογή του το 2023.