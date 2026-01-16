Ολυμπιακός: Κίνηση για χαφ και εξτρέμ μετά τη Λεβερκούζεν

Μετά το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός θα εντείνει τις προσπάθειές του για ενίσχυση.

Στο παιχνίδι με την Μπάγερ Λεβερκούζεν έχουν στρέψει την προσοχή τους άπαντες στον Ολυμπιακό, καθώς η νίκη αποτελεί μονόδρομο για να διατηρηθούν ζωντανές οι ελπίδες πρόκρισης στους 24 του Champions League. Η προετοιμασία για το ματς με τους Γερμανούς ξεκινά σήμερα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ασχολείται με τίποτα άλλο.

Ωστόσο, η διοίκηση έχει αρχίσει να ρίχνει ματιές στην αγορά για την απόκτηση ενός μέσου, που θα παίζει και στο 8 και στο 10 και θα πατάει πιο εύκολα περιοχή. Ο Σιπιόνι φαίνεται πως δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βάσκου τεχνικού και γι’ αυτό υπάρχουν σκέψεις να αποκτηθεί ένας χαφ που θα είναι έτοιμος να μπει να βοηθήσει.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός εξετάζει και το ενδεχόμενο απόκτησης ενός εξτρέμ, μιας και ο Στρεφέτσα δεν έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του και το όνομα που «παίζει» δυνατά είναι αυτό του Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε. Ο Βραζιλιάνος άσος βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπενφίκα, αλλά οι απαιτήσεις των 20 εκατ. ευρώ έχουν «παγώσει» την υπόθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα μπορούσαν βέβαια να δαπανήσουν ένα τέτοιο ποσό, αλλά δεν αποκλείεται να αποκτηθεί με μορφή δανεισμού.