Η Παρί θέλει να «δέσει» και τον Φαμπιάν Ρουίθ

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Φαμπιάν Ρουίθ επιδιώκει η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν για δύο ακόμη χρόνια.

Ο 29χρονος διεθνής Ισπανός κεντρικός μέσος αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2022, όταν και αποκτήθηκε από τη Νάπολι, και από τότε είναι βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένες προτάσεις από την Αγγλία και γι’ αυτό η διοίκηση της ομάδας του Παρισιού σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

To συμβόλαιο του Ισπανού χαφ με τους Παριζιάνους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και πρόθεση της διοίκησης της Παρί είναι η συνεργασία τους να ανανεωθεί για ακόμη δύο σεζόν.