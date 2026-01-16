Έχασε το τρίποντο από τα χέρια της η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη

Η Ουνιόν Βερολίνου αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην Άουγκσμπουργκ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος.

Η Άουγκσμπουργκ -με τον Δημήτρη Γιαννούλη βασικό για άλλο ένα παιχνίδι στο αριστερό άκρο της άμυνάς της- βρέθηκε λίγα λεπτά μακριά απ’ την πρώτη νίκη της μέσα στο 2026 (και τρία αρνητικά αποτελέσματα), όμως η Ουνιόν Βερολίνου κατάφερε να της «κλέψει» το βαθμό, φτάνοντας στο τελικό 1-1 στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε «έκλεισε» η 17η αγωνιστική της Bundesliga (εκκρεμεί το εξ αναβολής Αμβούργο-Λεβερκούζεν).

Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι άνοιξαν το σκορ με τον Κλοντ-Μορίς στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Ουνιόν, ωστόσο, «απάντησε» με το ίδιο… νόμισμα, καθώς ο Λιούμπισιτς στο 90’+2′ «σφράγισε» το τελικό 1-1. Στο 89′ αποβλήθηκε ο Κον για τους Βερολινέζους.