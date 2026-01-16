Κράξιμο Μεντιλίμπαρ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Πρώτη και τελευταία φορά που είδα τέτοια εικόνα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ, έθεσε τους ποδοσφαιριστές του προ των ευθυνών τους για την εικόνα που παρουσίασαν.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μιλώντας στους ποδοσφαιριστές του άστραψε και βρόντηξε, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θα πρέπει να παρουσιάσουν ξανά τέτοια εικόνα.

Αναλυτικά όσα είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ:

«Δεχθήκαμε δύο γκολ νωρίς, χωρίς καν να προσπαθήσουν. Τα κάναμε όλα λάθος και χάσαμε το μυαλό μας. Σκεφτείτε καθαρά. Εχετε το μυαλό σας στο παιχνίδι. Παίξτε όπως ξέρουμε. Μην μπλοκάρετε. Μην προσπαθείτε να κάνετε περιττά πράγματα. Κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας από την ημέρα που είμαι εδώ. Σχεδόν τίποτα δεν κάναμε σωστά. Μια κακή ήττα και ένας αποκλεισμός από έναν στόχο που θέλαμε να κατακτήσουμε. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι.

Και από εδώ και πέρα τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες τέτοιες εμφανίσεις. Μπορεί να χάσουμε. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν γίνεται να παίζουμε έτσι. Δεν μπήκαμε όπως έπρεπε να μπούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που έκρινε έναν τίτλο. Ουσιαστικά δεν μας πίεσαν ποτέ πολύ, αλλά οι επιλογές μας ήταν όλες λάθος.

Πρώτη και τελευταία φορά που είδα τέτοια εικόνα. Δεν προσπαθούσαμε. Δεν τρέχαμε. Δεν είχαμε πάθος και συγκέντρωση. Χωρίς προσπάθεια και δουλειά, δεν μπορείς να είσαι ο καλύτερος σε έναν αγώνα.

Έχουμε δύο αγώνες στο Champions League και πρέπει την Τρίτη να πάρουμε τη νίκη με τη Λεβερκούζεν. Δεν υπάρχει περιθώριο πια για λάθη. Στο πρωτάθλημα η διαφορά είναι στον βαθμό με τους αντιπάλους μας και από εδώ και πέρα είναι υποχρεωτικό να κερδίζουμε όλα τα ματς».