Ένα κερδισμένο πέναλτι και δύο γκολάρες από τον Ραμπιό, έφεραν στην Μίλαν την ανατροπή σε βάρος της Κόμο εκτός έδρας (1-3) και την επιστροφή στο -3 από την κορυφή.

Η ομάδα που ήταν αήττητη εκτός έδρας, επικράτησε εκείνης που δεν είχε χάσει εντός. Αυτό ήταν το story στο ματς στο Κόμο, όπου οι Rossoneri αν και βρέθηκαν να χάνουν, πήραν μεγάλη νίκη χάρη σε δύο πρωταγωνιστές. Τον Μενιάν, που στο 1-0, έκανε τρεις σούπερ επέμβάσεις, η μία σε σουτ του βασικού, Τάσου Δουβίκα, και του Ραμπιό, που πήρε το πέναλτι για το 1-1 και που πέτυχε δύο γκολ με ισάριθμες σουτάρες στη συνέχεια. Στο -3 από την Ίντερ και το +3 από την Νάπολι έπειτα από 20 αγώνες το σύνολο του Μαξ Αλέγκρι.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο εξ αναβολής αγώνας για τους γηπεδούχους, αφού στο 10’ ο Κεμπφ με κοντινή κεφαλιά αξιοποίησε τη σέντρα του Μπατούρινα. Ευτυχώς για την Μίλαν το 1-0 παρέμεινε, χάρη στον Μενιάν, οποίος πραγματοποίησε σούπερ επεμβάσεις στις προσπάθειες των Νίκο Πας, Ντα Κούνια, Δουβίκα. Και αντί για το 2-0, έγινε το 1-1 στο φινάλε του ημιχρόνου, όταν ο Σαλεμάκερς έκλεψε και πέρασε στον Ραμπιό, εκείνος ανατράπηκε από τον σκόρερ της Κόμο και από τη βούλα του πέναλτι ο Ενκουνκού δεν λάθεψε.

Στην επανάληψη, ο Ραμπιό έκρινε μόνος του την αναμέτρηση. Στο 55’ πήρε από τον Ράφα Λεάο και με σουτ στη γωνία έγραψε το 1-2, με την Κόμο να φτάνει ξανά κοντά στο γκολ στο 59’ όταν το σουτ του Πας πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 88’ «μίλησε» ξανά ο Ραμπιό, καθώς με δυνατό συρτό σουτ εκτός περιοχής βρήκε τη γωνία και σφράγισε τη νίκη των Rossoneri (1-3).

Στο άλλο ματς που έγινε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Μπολόνια είπε «επιτέλους νίκη» αφού πέρασε με 2-3 από την Βερόνα κόντρα στην Ελλάς και την άφησε στην τελευταία θέση της Serie A. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Όρμπαν νωρίς, όμως οι Ορσολίνι, Όντγκααρντ, Κάστρο γύρισαν την κατάσταση πριν διαμορφώσει με αυτογκόλ ο Φρόιλερ το τελικό αποτέλεσμα.