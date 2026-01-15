Κίνηση για δεξί μπακ: «Ρώτησε για τον Ρουμπέν Σάντσεθ ο Παναθηναϊκός»

Ο Παναθηναϊκός και κάποιες ομάδες της Serie A έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον 24χρονο δεξιό μπακ, Ρουμπέν Σάντσεθ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Εσπανιόλ το 2027.

«Χτυπά» σε πολλά μέτωπα με σκοπό την αναβάθμιση του ρόστερ του ο Παναθηναϊκός και όπως προκύπτει από αξιόπιστες πηγές, κοιτάζει στην ισπανική αγορά για δεξί μπακ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ματέο Μορέτο, οι Πράσινοι, όπως και κάποιες ομάδες από το Campionato, ρώτησαν για πληροφορίες για τον 24χρονο Καταλανό, Ρουμπέν Σάντσεθ, ο οποίος σε 1.5 χρόνο από τώρα, μένει ελεύθερος.

Ο ύψους 1.85μ. αμυντικός προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ και αφού το διάστημα 2023-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός σε Μιραντές και Γρανάδα στις χαμηλότερες κατηγορίες, φέτος επέστρεψε στην ομάδα του. Με τους Καταλανούς έχει φέτος αγωνιστεί σε 10 αγώνες στην La Liga [323 λεπτά] και έναν στο Copa del Rey. Σημειώνεται ότι η Εσπανιόλ τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι στην 5η (!) θέση του ισπανικού πρωταθλήματος.