Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μάχη για τον Ζοάο Γκόμες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Ζοάο Γκόμες, έχοντας όμως σοβαρό ανταγωνισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Νάπολι.

Σύμφωνα με τη Marca, η Ατλέτικο πιέζει έντονα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου μέσου, με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, Ματέου Αλεμανί, να έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση.

Οι «Ροχιμπλάνκος» θεωρούν πως μπορούν να δελεάσουν τον παίκτη με την οικονομική τους πρόταση και δεν αποκλείουν ακόμη και μια γρήγορη συμφωνία μέσα στον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται να διατηρεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο ίδιος ο Ζοάο Γκόμες έχει εκφράσει δημόσια την έντονη επιθυμία του για τον σύλλογο, τους φιλάθλους και γενικότερα την Premier League.