Χάνει για καιρό τον Ριτσάρλισον η Τότεναμ

Άσχημα είναι το νέα για την ομάδα της Τότεναμ καθώς πρέπει να στερηθεί για αρκετό καιρό τις υπηρεσίες του Βραζιλιάνου παίκτη.

Ο Ριτσάρλισον έχει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός για 7 εβδομάδες, όπως επιβεβαίωσε ο Τόμας Φρανκ. Ο τεχνικός των «Πετεινών» έχει έναν έξτρα πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει σε μια περίοδο που η Τότεναμ δεν είναι στην καλύτερη της δυνατή φόρμα. Οι Λονδρέζοι είναι ανήσυχοι και θέλουν να δουν πως διαχειριστούν την απουσία του Βραζιλιάνου ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδα.