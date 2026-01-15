«Έλλειψη ενδιαφέροντος προς τον Αλόνσο από τους παίκτες της Ρεάλ - Εκτός εαυτού ο Ισπανός»

Παρότι ο Τσάμπι Αλόνσο αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης, τα δημοσιεύματα για το πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο οι δύο πλευρές, ολοένα και πληθαίνουν.

Σύμφωνα με τη Marca, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν έντονα παράπονα από τον Τσάμπι Αλόνσο και εκείνος με την σειρά του από τους ίδιους.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας δεν έδειχναν κανένα ενδιαφέρον και δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ακολουθήσουν τις εντολές του Ισπανού τεχνικού, με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη μεταξύ τους.

«Οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης έδειξαν μηδενική προσπάθεια στη τακτική δουλειά, κάτι που έβγαλε τον Τσάμπι Αλόνσο εκτός εαυτού.

Οι ποδοσφαιριστές παραπονέθηκαν ότι ο Τσάμπι τους έδινε υπερβολικά πολλές τακτικές πληροφορίες, για τις οποίες δεν ενδιαφέρονταν».