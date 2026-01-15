Με Πιρόλα κόντρα στην Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Λορέντζο Πιρόλα αναμένεται να είναι κανονικά διαθέσιμος για τον «τελικό» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.

Ο Ιταλός στόπερ ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς στο Ρέντη και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το κρίσιμο παιχνίδια απέναντι στην γερμανική ομάδα την προσεχή Τρίτη (20/1, 22:00).

Ο Πιρόλα δείχνει πανέτοιμος να επιστρέψει κανονικά στην αποστολή της ομάδας, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να «χαμογελά» καθώς η απουσία του φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ματς με τον «Δικέφαλο του Βορρά»και αποχ μετά από ενοχλήσεις που ένιωσε δεν έχει κάτι ανησυχητικό και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Από εκεί και πέρα ο Μπρούνο σημειώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού, καθώς η Νιγηρία αγωνίζεται στον μικρό τελικό του Copa Africa το Σάββατο (17/1).

Ο Ελ Κααμπί από πλευράς του είναι αμφίβολος διότι το Μαρόκο θα αγωνιστεί την Κυριακή (18/1) στον τελικό της διοργάνωσης και είναι στο όριο για το αν θα βρίσκεται ή όχι στην αποστολή των Πειραιωτών κόντρα στους Γερμανούς.