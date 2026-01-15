Τα έβαλαν με τον τερματοφύλακα της ομάδας οι οπαδοί της Τσέλσι

Οι φίλοι της Τσέλσι ήταν έξαλλοι μετά την ήττα από την Άρσεναλ και κατηγόρησαν τον τερματοφύλακα της ομάδας.

Οι «Μπλε» γνώρισαν την ήττα στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών εναντίον των Κανονιέρηδων, με τον Ρόμπερτ Σάντσεζ να κάνει κάποια καθοριστικά λάθη στο τέρμα.

Σε αυτό έδωσαν βάση οι φίλοι της Τσέλσι και κατέκλυσαν τα Social Media της ομάδας, γράφοντας μεταξύ άλλων πως ο τερματοφύλακας λειτουργεί σαν όπλο κατά τους και υπέρ της Άρσεναλ.

Οι αναφορές στο όνομά του από τους οπαδούς της Τσέλσι είναι συνεχείς από την λήξη του αγώνα και έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους και στα Social Media του ίδιου του παίκτη.