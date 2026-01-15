Πρόστιμο 400 χιλιάδες ευρώ Ηλιόπουλου στους παίκτες για τον αποκλεισμό: «Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο»!

Ο Διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος πήγε στην σημερινή προπόνηση της ομάδας στα Σπάτα και ανακοίνωσε βαρύ πρόστιμο για τον αποκλεισμό σοκ από την συνέχεια του Κυπέλλου.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, κυριολεκτικά άστραψε και βρόντηξε ανακοινώνοντας στους παίκτες πρόστιμο 400 χιλιάδες Ευρώ για την κάκιστη εμφάνιση με τον ΟΦΗ, λέγοντας τους αρχικά στο ξεκίνημα: «Το χθεσινό αποτέλεσμα είναι απαράδεκτο και χωρίς κανένα άλλοθι… Έρχονται πολλά κρίσιμα ματς και αυτό θα έπρεπε για σας να είναι το πιο εύκολο κρίσιμο ματς... Έπρεπε να κερδίσετε... Το πρόστιμο δεν θα σας το χαρίσω όπως έκανα πέρσι ή όπως έχει συμβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Θα πληρωθεί άμεσα οπωσδήποτε αν δεν κερδίσουμε και τα τρία αυτά ματς».

Να σημειώσουμε πως το πρόστιμο αυτό δεν θα πληρωθεί από τους παίκτες ΜΟΝΟ σε περίπτωση που νικήσουν και τα τρία επόμενα ματς στο πρωτάθλημα με Παναθηναϊκό, Αστέρα και Ολυμπιακό. Αν δεν κερδηθούν και τα τρία ματς, το πρόστιμο θα ισχύσει κανονικά και θα πληρωθεί άμεσα...

«Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική - Πιστεύω σε σας, βγάλτε πάθος στο γήπεδο»

Στην συνέχεια ο Μάριος Ηλίπουλος ξεκαθάρισε: «Ένα σημαντικό μέρος του προστίμου, θα πάει στην Ερασιτεχνική ΑΕΚ για βοήθεια στους αθλητές που φορούν, τιμούν και αγωνίζονται με το σήμα της ΑΕΚ παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού. Το άλλο σημαντικό κομμάτι του προστίμου θα πάει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα επιλογής του ΟΦΗ, ως επιβράβευση γιατί μας νίκησαν σε κρίσιμο νοκ άουτ ματς στο γήπεδο μας, χωρίς να παίξει ρόλο ‘’τρίτος παράγοντας’’ - κάποιοι βέβαια είναι συνηθισμένοι να ψάχνουν άλλοθι σε ‘’τρίτο παράγοντα’’ άσχετα αν δεν υπάρχει-. Το να είσαι αληθινός το υπαγορεύει ο κώδικας του Ευ Αγωνίζεσθαι... Σχετικά με τις μεμονωμένες αθλιότητες από πλευράς παικτών του ΟΦΗ στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μετά την επίτευξη του γκολ, απερίφραστα και κάθετα τις καταδικάζουμε!

Το χθεσινό πολύ κακό αποτέλεσμα θα αποτελέσει από σήμερα παρελθόν για όλους μας και επιβάλλεται να μας αφήσει ανεπηρέαστους για την συνέχεια, αφού θα το κάνουμε σκαλοπάτι για τις επιτυχίες μας από εδώ και πέρα».

Τέλος, έκλεισε απευθυνόμενος στους παίκτες: «Πιστεύω σε σας. Αρκεί να βγάλετε στο γήπεδο το Πάθος, την Αυτοπεποίθηση, την Πίστη και την Αφοσίωση που ξέρουμε όλοι ότι έχετε μέσα σας. Κάντε μας και πάλι άμεσα περήφανους».