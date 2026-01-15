Αρνητικό ρεκόρ από το πρώτο παιχνίδι για τον Αρμπελόα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Οι ήττες στο πρώτο παιχνίδι προπονητή με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, και ο Αλβάρο Αρμπελόα, έσπασε τον «κανόνα».

Για την ακρίβεια, από τους τελευταίους δέκα προπονητές των «Μερένχες», μόνο ένας είχε γνωρίσει την ήττα στο ντεμπούτο του και αυτός ήταν ο Χουλέν Λοπετέγκι. Ο Ιταλός τότε, (2018) είχε χάσει με 2-4 εντός έδρας από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όμως ήρθε ο Άλβαρο Αρμπελόα να μπει και εκείνος σε σε αυτή τη μικρή, αλλά καθόλου τιμητική λίστα, ξεκινώντας με τον χειρότερο τρόπο την θητεία του στην Ρεάλ Μαδρίτης, αφού έχασε με 3-2 από την Αλμπαθέτε.

Ο Ισπανός τεχνικός βέβαια δεν μπορεί να χρεωθεί την ευθύνη της ήττας - αποκλεισμού από το Κύπελλο από την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, αφού δεν είχε ούτε 2 ημέρες στην διάθεση του για να προπονήσει την ομάδα του.