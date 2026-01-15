Ο άξονας - φωτιά του ΠΑΟΚ: «Σπάει» όλα τα κοντέρ ο Οζντόεφ με 8 γκολ, όλα ως δίδυμο με τον Μεϊτέ!

«Το γεγονός πως σκοράρω πιο συχνά φέτος, είναι γιατί παίζω μαζί με τον Μεϊτέ και μυρίζομαι το γκολ». Απλά, λιτά, κατανοητά. Σε μία φράση, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ συμπύκνωσε όλη την αλήθεια για τη φετινή του μεταμόρφωση. Μια αλήθεια που έχει όνομα, κορμί και ρόλο στο χορτάρι, Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο Ρώσος χαφ δεν είναι ο παίκτης που συνηθίζει να τραβά τα φώτα με δηλώσεις. Μετρημένες συνεντεύξεις και flash interview όταν... «πρέπει». Μιλά όμως με το παιχνίδι του. Με γκολ που «καθαρίζουν» ματς, δίνουν τρίποντα και προκρίσεις.

Οκτώ γκολ, η πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του, ένα προσωπικό ρεκόρ που καταρρίφθηκε και μια σταθερή παρουσία στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του ΠΑΟΚ, πίσω μόνο από τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Γιώργο Γιακουμάκη.

Είχε μείνει «άσφαιρος» σχεδόν δύο μήνες. Όμως διάλεξε την ιδανική στιγμή για να επιστρέψει. Στο μεγάλο παιχνίδι, στο νοκ άουτ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Με ένα απίθανο τελείωμα στο 15ο λεπτό, έγραψε το 0-2, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση.

Τίποτα από όλα αυτά, όμως, δεν είναι τυχαίο. Ο ίδιος δεν κρύβεται. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, από τα αποδυτήρια της Τούμπας μέχρι τις δημόσιες τοποθετήσεις του, επαναλαμβάνει το ίδιο μοτίβο. Παίζει πιο ελεύθερα. Και αυτό οφείλεται στον «παρτενέρ» του στο κέντρο.

Ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν είναι απλώς ένας χαφ με φυσική παρουσία και δύναμη. Είναι ο παίκτης - βάση. Ο παίκτης που κρατά ισορροπίες, που απορροφά πίεση, που δίνει χώρο στους γύρω του να αναπνεύσουν, να ανασυγκροτηθούν και να τρέξουν πάλι. Ο non stop Γάλλος μετρά 30 συμμετοχές σε 31 παιχνίδια, 2.483 λεπτά στο χορτάρι και βρίσκεται, όχι τυχαία, στην κορυφή της λίστας των παικτών που δεν λείπουν σχεδόν ποτέ. Το σημείο αναφοράς του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ένας Λουτσέσκου που άκουσε πολλά. Για «εμμονές», για επιλογές, για πρόσωπα. Κι όμως, απάντησε με τον μόνο τρόπο που ξέρει, στο γήπεδο. Μέσα από τα παιδιά του. Από τους πιτσιρικάδες μέχρι τους παλιούς, από τον Τάισον μέχρι τον Μεϊτέ. Και φυσικά, μέσα από το δίδυμο του κέντρου που έγινε η «ραχοκοκαλιά» του φετινού ΠΑΟΚ.

Ο Οζντόεφ «μυρίζεται» το γκολ, γιατί κάποιος του άνοιξε τον δρόμο. Ο Μεϊτέ του έδωσε χώρο, ελευθερία και σιγουριά. Ενεργοποίησε στον Ρώσο το ένστικτο του «εκτελεστή» και τα οκτώ γκολ που μετρά έχουν σημειωθεί όλα με τους δυό τους να μοιράζονται μέτρα στο γήπεδο και ο ένας να καλύπτει την πλάτη του άλλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το αποτύπωσε λίγο διαφορετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με ξεκάθαρους ρόλους. Κάτι που αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς από τον τρόπο που λειτουργεί το δίδυμο στον άξονα, εκεί όπου ο Δικέφαλος, παραμένοντας ζωντανός και στους τρεις στόχους του, φρόντισε να εμπλουτίσει τη φαρέτρα του με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Ακόμη και σε έναν διαφορετικό… ρόλο, όπως αυτόν που είδαμε να υπηρετεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

