Και με Έλληνες διαιτητές, η γη (εξακολουθεί να) γυρίζει

Ο ήλιος ανέτειλε (και σήμερα) το πρωί, όπως ανατέλλει πάντα. Επίσης η γη εξακολουθεί να γυρίζει, όπως γυρίζει πάντα. Τούτο, μολονότι το προηγούμενο βράδι στην Ελλάδα συνέβη το ανήκουστο. Ελληνες διαιτητές, διηύθυναν σημαντικές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου. Κι όμως, η συντέλεια του κόσμου δεν επήλθε. Παλαίμαχοι, τώρα μπορούν να ηρεμήσουν. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, οι εξήντα-άνω, δεν κάνει να μας αναστατώνει το παραμικρό.

Το πρόβλημα είναι ότι στη χώρα ζουν μόνον τέσσερις καλοί, πραγματικά καλοί, διαιτητές, ακριβώς οι τέσσερις που ορίστηκαν στους προημιτελικούς του κυπέλλου. Πολύ εύκολα ένας από τους τέσσερις, οποιοσδήποτε, θα μπορούσε να "παίξει" ΑΕΚ-Παναθηναϊκός την Κυριακή. Η έλευση ξένου, περιττεύει. Κάτω από αυτούς τους τέσσερις ωστόσο, η πτώση επιπέδου είναι, από αισθητή έως δραματική. Ωσαύτως περιττεύει έλευση ξένου, και στον τελικό του κυπέλλου τον Απρίλιο.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης είναι απίθανος τυχεράκιας. Δύο διαδοχικοί τελικοί στη θητεία του, δηλαδή ο ετήσιος εφιάλτης σειράς προγενέστερων διοικήσεων της ομοσπονδίας, επιπλέον ένας αγώνας Σούπερ Καπ ανάμεσα στους δύο τελικούς, η οργάνωσή τους είναι αληθινός περίπατος. Μία γιορτή, το τέλειο ευκολάκι. Ο κύριος Γκαγκάτσης είναι τέτοιος τυχεράκιας που, να το δείτε, και ο επόμενος αγώνας Σούπερ Καπ πάλι κρουαζιέρα θα είναι.

Εκεί όπου δεν ανιχνεύεται στοιχείο τύχης, αλλά πρόκειται για ικανότητα να επιβάλλονται τομές, είναι ο κανονισμός στο κύπελλο (...με το καλό και στο πρωτάθλημα αύριο-μεθαύριο) για τον ένα Ελληνα παίκτη κάτω των 21 ετών. Μια ευεργεσία. Βάζεις τα δυο πόδια του προπονητή σε ένα παπούτσι, κάτι καλό βγαίνει μέσα από αυτό. Το γκολ του Μύθου στο Νέο Φάληρο, ήταν ηχηρή (όχι η μοναδική) δικαίωση της τομής.

Ο Ολυμπιακός παρέδωσε ένα από τα τρία κομμάτια του triple crown, επειδή ο ΠΑΟΚ πιστοποίησε ότι είναι by far η πιο δουλεμένη (από κάθε άλλη ελληνική) ομάδα στο τι κάνει με τη μπάλα. Το συγκεκριμένο ρεπερτόριο, όλο το κέντημα στην αριστερή πλευρά και ύστερα μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης για να έλθει απέναντι ο Ζίβκοβιτς και να γράψει γκολ ή ασίστ ή πάσα-κλειδί, δεν είναι κάτι το καινούργιο. Αλλο να το ξέρεις, άλλο να το έχεις αναλύσει, άλλο να είσαι εις θέσιν να το αντιμετωπίσεις.

Δουλεμένες ομάδες. Ο,τι πιο όμορφο έχει κανείς να διακρίνει, απολαμβάνοντας το Ωραίο Παιγνίδι. Η ομάδα-μηχανή που έφτιαξαν, και εξελίσσουν συνεχώς, στον Λεβαδειακό. Ερχονται καταπάνω σου, και σου την πέφτουν σαν ένα σμάρι σφήκες, από παντού. Από τον κεντρικό διάδρομο, από τα ενδιάμεσα κανάλια, από τα πλαϊνά. Δεν ξέρεις, από πού να πρωτοφυλαχτείς. Γι' αυτό και "κάνουν νούμερα" όλοι.

Επάνω σε αυτή τη βάση ποδοσφαίρου που δουλεύτηκε μεθοδικά, έπειτα έρχονται οι στοχευμένες κινήσεις αναβάθμισης της λεγόμενης "προσωπικότητας" του γκρουπ, κατά κόρον (αλλ' όχι μόνον) από περισσεύματα του Παναθηναϊκού. Ο Παλάσιος, ο Λοντίγκιν, ο Βέρμπιτς. 'Η ο Μάγκνουσον, σε σέντερ-μπακ το δεύτερο καλύτερο αριστερό πόδι στη Σούπερ Λιγκ μετά τον Μιχαηλίδη. Η πεποίθηση έτσι, εκτοξεύεται στη στρατόσφαιρα.

Ο ΟΦΗ, με αυτό το τεχνικό επιτελείο. Οι ίδιοι παίκτες που είχαν την ομάδα τους πρώτη και χειρότερη στα αβίαστα λάθη, μια ομάδα που αν την έλεγες boring την κολάκευες, πλέον είναι φανερό ότι δεν φοβούνται να παίξουν. Γιατί; Διότι παίζουν, ένας νόμος στο ποδόσφαιρο, όπως προπονούνται. Ο εγκέφαλος του παίκτη, διψά για την πληροφορία. Για τα tips, που λέμε. Για τη σαφή καθοδήγηση. Οταν τον ξεδιψάσεις, θα σου δώσει αυτά που, πριν, νόμιζες πως ήταν άχρηστος για να δώσει.

Στην ΑγιαΣοφιά παρατηρούσε κανείς, πώς επέλεγαν τις στιγμές για να ορμήσουν σε συγχρονισμένη πίεση στη μπάλα. Κι όταν έκλεβαν, πώς πήγαιναν σε ταχύτατες κινήσεις και σε εναλλαγές μιας επαφής. Με σωστές αποστάσεις, πάντοτε με τον (συμ)παίκτη στήριξης κοντά, εκεί ο ένας για τον άλλον. Φυσικά, τους έχει βοηθήσει να τακτοποιηθούν, και να νιώθουν άνετα, η αλλαγή σχηματισμού.

Ενας καινούργιος, κάθε άλλο παρά αμυντικός, σχηματισμός. Οταν ακραίοι μπακ είναι οι επιδέξιοι Μπόρχα και Αποστολάκης, όταν ο αριστερός στόπερ (Κρίζμανιτς) οδηγεί τόσα μέτρα τη μπάλα και δίνει την πάσα στη φάση του γκολ επί της ΑΕΚ, όταν ο δεξιός στόπερ (Κωστούλας) είναι ο πιο ικανός της τριάδας των κεντρικών οπισθοφυλάκων στο να "παίζει από πίσω", ένας τέτοιος σχηματισμός δεν είναι, και δεν λέγεται ποτέ, αμυντικός.

Ο Παναθηναϊκός, ομολογουμένως παραείναι νωρίς για να συγκαταλέγεται στις δουλεμένες ομάδες. Είναι ευχάριστο αλλά δεν είναι "δουλεμένο" ο Τέτε κι ο Παντελίδης...να παίζουν μόνοι τους και να γουστάρουν, σαν δυο κολλητοί στη γειτονιά. Σε διακριτό πλάνο, σε δείκτη ομοιογένειας, σε οργάνωση της ανάπτυξης, στο πώς ανέβαζαν τον εξτρά παίκτη ή στο πώς έφερναν τη μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Αρης ήταν σε καλύτερο επίπεδο.

Το οδηγούσε, την όλη one-off παρτίδα, στα μέτρα του. Ωσπου τον πλήγωσε, το (βάσει ροής) αστάθμητο. Ενα out-of-the-blue σουτ που πέρασε από ένα απλωμένο πόδι, από δύο τούνελ κι από ένα τερματοφύλακα. Στη λίστα όσων "το έχουν" να περάσουν ένα τέτοιο σουτ και να γίνει γκολ, εννοείται πως ο Μπακασέτας είναι κορυφή. Δύο πέναλτι μετά, ενόσω ο Αρης πάσχιζε να το ξαναφέρει στα μέτρα του, αποτελείωσαν τον πληγωμένο.

Ο Παναθηναϊκός δικαιούται να είναι χαρούμενος με την έκβαση, να σκέπτονται πως ό,τι τους δόθηκε το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, και τελειώνει εκεί. Εχει μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά, ο Παναθηναϊκός, ως το σημείο που θα είναι χαρούμενος με την εικόνα που θα βλέπει στον καθρέφτη του.